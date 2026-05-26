Tokyo'da AVM'ye Sprey Saldırısı: 19 Yaralı - Son Dakika
26.05.2026 08:32  Güncelleme: 08:33
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir alışveriş merkezinde yaşanan olay paniğe neden oldu. Bir kişinin alışveriş merkezinin içine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, olayın alışveriş merkezindeki ATM bölümünün yakınında meydana geldiğini açıkladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüpheli sprey benzeri bir madde sıkarak hızla olay yerinden kaçtı.

19 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası çok sayıda kişi boğazlarında yanma ve kaşıntı şikayetiyle fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kullanılan maddenin acı biberde bulunan tahriş edici içeriklere sahip bir sprey olabileceğini değerlendiriyor.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Tokyo polisi olayın ardından alışveriş merkezi çevresindeki yolu trafiğe kapatırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayın neden gerçekleştirildiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

