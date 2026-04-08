Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı

Haberin Videosunu İzleyin
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
08.04.2026 14:04
08.04.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Haber Videosu

Çin'de gerçekleşen "ateş çemberi dansı" gösterisinde kadın sanatçı, kostümünün alev almasıyla insan meşalesine dönüştü. Şaşırtıcı olayda, dansçı suya atlayarak mucizevi bir şekilde yanmaktan kurtuldu.

Geleneksel gösterilerin tehlikeli akrobatik hareketlerle birleştiği sahne performansları, bazen saniyeler içinde bir yaşam mücadelesine dönüşebiliyor. Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Nantong kentindeki bir yaban hayatı parkında düzenlenen gece gösterisinde, izleyiciler estetik bir dans yerine gerçek bir dehşete tanıklık etti. "Ateş çemberi dansı" yapan bir kadın sanatçı, kostümünün bir anda alev almasıyla saniyeler içinde "insan meşalesi" haline geldi.

Olay, Nantong Orman Safari Parkı'nda (Nantong Forest Safari Park) her akşam düzenlenen popüler bir açık hava şovunda meydana geldi. Sahneye çıkan dansçı, hem estetik hem de riskli bir koreografi için uzun kırmızı bir elbise giyiyordu. Elbisesinin etek ucuna monte edilmiş yanan bir ateş çemberiyle dansına başlayan kadın, kumsalda diz çökerek kollarını zarifçe hareket ettiriyordu.

Ancak, gösterinin en etkileyici anı olarak planlanan dönüş hareketi sırasında, elbisenin etek kısmındaki yanıcı düzenek bir teknik arıza sonucu yerinden çıkmadı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yukarı tırmanmaya başladı. Saniyeler içinde kadının tüm vücudu ve açık bıraktığı saçları alevlere teslim oldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, dansçının alevler içinde ayağa kalktığı ve paniğe kapılarak kumsalda hızla koştuğu görülüyor. Çevredeki izleyicilerin çığlıkları arasında metrelerce koşan dansçı, canını kurtarmak için parkın hemen yanındaki Yangtze Nehri'ne doğru depar attı.

Alevler vücudunu tamamen sarmışken kendini suyun içine bırakan kadın, bu sayede yanmaktan kurtuldu . Görgü tanıkları, kadının suyun içinde birkaç dakika kalarak alevlerin tamamen söndüğünden emin olduğunu belirtti. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan dansçının genel durumunun iyi olduğu ve mucizevi bir şekilde hayati bir tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Safari parkı yetkilileri, olaydan hemen sonra yaptıkları açıklamada gösterilerin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. "Ateş dansı" gibi yüksek riskli performanslarda kullanılan mekanizmaların ve iş güvenliği prosedürlerinin yeniden gözden geçirileceği belirtildi. 

Yerel otoriteler, parkın bu tür performanslar için gerekli yangın söndürme ekipmanlarını ve güvenlik önlemlerini sağlayıp sağlamadığını araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı

Son Dakika

Son Dakika Çin Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 14:59:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.