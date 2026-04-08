Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı

Geleneksel gösterilerin tehlikeli akrobatik hareketlerle birleştiği sahne performansları, bazen saniyeler içinde bir yaşam mücadelesine dönüşebiliyor. Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Nantong kentindeki bir yaban hayatı parkında düzenlenen gece gösterisinde, izleyiciler estetik bir dans yerine gerçek bir dehşete tanıklık etti. "Ateş çemberi dansı" yapan bir kadın sanatçı, kostümünün bir anda alev almasıyla saniyeler içinde "insan meşalesi" haline geldi.

Olay, Nantong Orman Safari Parkı'nda (Nantong Forest Safari Park) her akşam düzenlenen popüler bir açık hava şovunda meydana geldi. Sahneye çıkan dansçı, hem estetik hem de riskli bir koreografi için uzun kırmızı bir elbise giyiyordu. Elbisesinin etek ucuna monte edilmiş yanan bir ateş çemberiyle dansına başlayan kadın, kumsalda diz çökerek kollarını zarifçe hareket ettiriyordu.

Ancak, gösterinin en etkileyici anı olarak planlanan dönüş hareketi sırasında, elbisenin etek kısmındaki yanıcı düzenek bir teknik arıza sonucu yerinden çıkmadı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yukarı tırmanmaya başladı. Saniyeler içinde kadının tüm vücudu ve açık bıraktığı saçları alevlere teslim oldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, dansçının alevler içinde ayağa kalktığı ve paniğe kapılarak kumsalda hızla koştuğu görülüyor. Çevredeki izleyicilerin çığlıkları arasında metrelerce koşan dansçı, canını kurtarmak için parkın hemen yanındaki Yangtze Nehri'ne doğru depar attı.

Alevler vücudunu tamamen sarmışken kendini suyun içine bırakan kadın, bu sayede yanmaktan kurtuldu . Görgü tanıkları, kadının suyun içinde birkaç dakika kalarak alevlerin tamamen söndüğünden emin olduğunu belirtti. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan dansçının genel durumunun iyi olduğu ve mucizevi bir şekilde hayati bir tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Safari parkı yetkilileri, olaydan hemen sonra yaptıkları açıklamada gösterilerin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. "Ateş dansı" gibi yüksek riskli performanslarda kullanılan mekanizmaların ve iş güvenliği prosedürlerinin yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

Yerel otoriteler, parkın bu tür performanslar için gerekli yangın söndürme ekipmanlarını ve güvenlik önlemlerini sağlayıp sağlamadığını araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.