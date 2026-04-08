Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri - Son Dakika
Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri

Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
08.04.2026 14:05
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının ardından PFDK'ya sevk edilen isimleri açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de Trabzonspor - Galatasaray ile Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarının ardından PFDK sevkleri açıklandı.

Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri

İŞTE SEVK EDİLEN İSİMLER

Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından her iki ekip ile birlikte bordo-mavililerden Boran Başkan PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası ise iki takımla birlikte Serdal Adalı, Sergen Yalçın, Emmanuel Agbabou ve Vaclav Cerny, PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri

ADALI VE YALÇIN’A "İTİBAR" SEVKİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, yapmış oldukları beyanlarla "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" yaptıkları gerekçesiyle disipline sevk edildiler.

  • Serdal Adalı - futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar
  • Sergen Yalçın - futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar
  • Vaclav Cerny - futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar
  • Emmanuel Agbadou - hakareti
  • Trabzonspor'da Boran Başkan, akreditasyonu olmamasına rağmen sahaya girdiği için PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BORAN BAŞKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 05.04.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI'nın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 05.04.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımdaki açıklamalar ile müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VACLAC CERNY'in müsabaka sonrası resmi sosyal medya hesabından (instagram) 06.04.2026 tarihinde yayınladığı paylaşımında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu BADOBRE EMMANUEL ELYSEE DJEDJE AGBADOU'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Son Dakika Spor Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri - Son Dakika

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin
10 kişiyle tam 4 gol Hatayspor, 1. Lig’de bu sezon ilk kez kazandı 10 kişiyle tam 4 gol! Hatayspor, 1. Lig'de bu sezon ilk kez kazandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Dev maç öncesi stadın çatısını bile kapattılar Dev maç öncesi stadın çatısını bile kapattılar
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
Arabayla giderken önü kesildi Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
14:22
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
13:53
En sonunda bunu da gördük Maçın ortasında tıraş oldu
En sonunda bunu da gördük! Maçın ortasında tıraş oldu
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:50
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:22
Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış
Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
