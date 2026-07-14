İsmail Kartal'dan Greenwood transferine sıcağı sıcağına ilk yorum - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Greenwood transferine sıcağı sıcağına ilk yorum

14.07.2026 23:17
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, LASK Linz maçının ardından Mason Greenwood transferiyle ilgili konuşarak "Mason Greenwood, çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hep birlikte bu transfere onay vermiştik. Hayırlı olsun'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazanılan LASK Linz maçının ardından Mason Greenwood transferine dair açıklamalarda bulundu. 

''HEP BİRLİKTE ONAY VERMİŞTİK''

İngiliz oyuncu hakkında yorum yapan İsmail Kartal, "Mason Greenwood, çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hep birlikte bu transfere onay vermiştik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 3-4 ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, "Kampa 33 futbolcuyla geldik. Sabah 7.30'da kalkıp, akşama kadar parça parça 3-4 antrenman yapıyoruz. Hiçbir oyuncu geride kalmasın istiyoruz. Her oyuncuyla birebir ilgilenip, hazırlıyoruz. Asla yorulmuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sonradan aramıza katılan oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı. 

Mason Greenwood, İsmail Kartal, Fenerbahçe, LASK Linz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Greenwood transferine sıcağı sıcağına ilk yorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan Greenwood transferine sıcağı sıcağına ilk yorum - Son Dakika
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