Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı

08.04.2026 14:03
Sinan Akçıl’ın A Milli Takım için hazırladığı marşın detayları netleşmeye başladı. Sunucu Ece Erken marşın Mayıs ayında yayınlanacağı ve içinde mehter ile kemençe ezgilerinin yer aldığını iddia etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Sinan Akçıl’ın A Milli Takım için hazırladığı marşı dinlediğini belirterek şarkının içeriğine dair dikkat çeken detayları paylaştı.

MARŞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ece Erken’in açıklamalarına göre marşta kemençe ve mehter ritimleri yer alırken, stat atmosferine uygun coşkulu bir yapının hazırlandığı öğrenildi. Marşın Mayıs ayında yayınlanmasının planlandığı da belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN BAŞLANGIÇ DETAYI

Marşın başlangıcında İngilizce bir anlatımla Türklerin sahaya gelişini anlatan bir pilot seslendirmesi yer aldığı ifade edildi. Yeni marşın yayınlanmasının ardından futbolseverlerin tepkisi şimdiden merak konusu oldu.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, Türk pop müziği şarkıcısı, söz yazarı ve bestecidir. Birçok ünlü sanatçıya verdiği hit şarkılarla müzik sektöründe tanındı. Daha sonra kendi albümlerini çıkararak sahne kariyerine de devam etti. Hem müzik projeleri hem televizyon programları hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

    Yorumlar (1)

  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    botoks marşı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

