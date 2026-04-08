Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Sinan Akçıl’ın A Milli Takım için hazırladığı marşı dinlediğini belirterek şarkının içeriğine dair dikkat çeken detayları paylaştı.

MARŞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ece Erken’in açıklamalarına göre marşta kemençe ve mehter ritimleri yer alırken, stat atmosferine uygun coşkulu bir yapının hazırlandığı öğrenildi. Marşın Mayıs ayında yayınlanmasının planlandığı da belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN BAŞLANGIÇ DETAYI

Marşın başlangıcında İngilizce bir anlatımla Türklerin sahaya gelişini anlatan bir pilot seslendirmesi yer aldığı ifade edildi. Yeni marşın yayınlanmasının ardından futbolseverlerin tepkisi şimdiden merak konusu oldu.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, Türk pop müziği şarkıcısı, söz yazarı ve bestecidir. Birçok ünlü sanatçıya verdiği hit şarkılarla müzik sektöründe tanındı. Daha sonra kendi albümlerini çıkararak sahne kariyerine de devam etti. Hem müzik projeleri hem televizyon programları hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.