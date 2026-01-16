Hüseyin Aksoy, 25 Yıl Sonra Valilik Görevini Tamamladı - Son Dakika
Yerel

Hüseyin Aksoy, 25 Yıl Sonra Valilik Görevini Tamamladı

Hüseyin Aksoy, 25 Yıl Sonra Valilik Görevini Tamamladı
16.01.2026 10:02
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kesintisiz 25 yıllık valilik görevini tamamlayarak Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kesintisiz 25 yıllık valilik görevini bugün tamamladı.

5 Kasım 2001 tarihinde Muğla Valisi olarak göreve başlayan Hüseyin Aksoy, son çıkan kararname ile Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. Yeni görevine başlamak üzere bugün Eskişehir'den Ankara'ya gidecek olan Aksoy, adeta bir rekor niteliğinde olan görev süresi hakkında konuştu. Aksoy, "Görevimizde 24 yılı doldurduk ve 25'inci yıl içerisindeyken bir görev değişikliği oldu. Görev nasıl veriliyorsa, alınmasını da doğal olarak karşılayan bir yönetim anlayışına sahibim. O yönüyle de her yeni görevin ayrı bir onur ve gurur olduğunu da ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda, çok ayrıntılı inceleme yapmamış olmakla birlikte, benim kadar uzun süre valilik görevi kimseye nasip olmadı. Bu anlamda kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum" dedi.

"Önemli olan onuruyla o görevleri yapabilmekti"

Yaklaşık 25 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve illerinde valilik görevi yaptığını anlatan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muğla, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir'de görev yaptım. Aktif valilik görevimi bugün tamamlamış oldum. Özellikle böyle bir görev sürecini bana sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Duyulan güven çerçevesinde görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. Bundan sonra da Mülkiye Başmüfettişi olarak bu görevimi en iyi şekilde yapmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Çalışmalar süreci içerisinde bize destek veren bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Saymaya kalkarsak çok uzun olacak, o bakımdan genel anlamda teşekkür ediyorum. Eşime, aileme teşekkür ediyorum. Bu anlamda bize katkı sunan, çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşan değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Görevler gelir geçer, önemli olan onuruyla o görevleri yapabilmekti. Bunu da elimden geldiğince yapmaya gayret gösterdim. Takdir halkındır, ilgili kurumlarımızındır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hüseyin Aksoy, 25 Yıl Sonra Valilik Görevini Tamamladı - Son Dakika

