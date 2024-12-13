Hüseyin Baş'tan seçim filmi yorumu

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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "En son izlediğim film 14 Mayıs Seçimleri.... İktidar olmak istiyormuş gibi yapan ama aslında olmak istemeyen bir muhalefeti anlatıyor" dedi.

BTP lideri Hüseyin Baş, Korkusuz gazetesinden İpek Özbey'e konuştu. Özbey, Hüseyin Baş'a aralarında "En son hangi kitabı okudunuz?"dan, "Sizi ne heyecanlandırır?"a kadar pek çok farklı soru yöneltti. Baş'ın yanıtları arasında en çok dikkati çekenler ise film ve şarkı başlıklarında oldu.

Hüseyin Baş, "En son hangi filmi izlediniz" sorusuna, "14 Mayıs Seçimleri... İktidar olmak istiyormuş gibi yapan ama aslında olmak istemeyen bir muhalefeti anlatıyor" yanıtını verdi. Baş, "Türkiye'yi bugün en iyi anlatan şarkı hangisi" sorusunu ise "Ortalık karıştı düzen bozuldu, yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali" diye yanıtladı.