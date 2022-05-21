Husumetli iki grubun kavgası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetli iki grubun kavgası: 1 ölü

21.05.2022 12:05
Husumetli iki grubun kavgası: 1 ölü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fevzi Parlar (25), hayatını kaybetti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fevzi Parlar (25), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Fevzi Parlar bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Parlar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Parlar'ı bıçakladığı öne sürülen Ş.B. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.


YORUMLAR
500
İskenderun'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti İskenderun'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Kırgızistan'da 'Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı' düzenlendi Kırgızistan'da 'Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı' düzenlendi
Kaynak: DHA

Dumlupınar, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli iki grubun kavgası: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:22:09. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetli iki grubun kavgası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement