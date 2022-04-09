Husumetli olduğu akrabasını öldürdü, oğluyla gözaltına alındı - Son Dakika

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Halis H. (57), aralarında arazi ve yol meselesinden husumet bulunan akrabası Ünal Hasdemir'i (44) çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü. Halis H. ve kavgaya dahil olan oğlu İbrahim H. (38) gözaltına alındı.

Olay, Çamlıbel Mahallesi Haksızlar bölgesinde meydana geldi. Aralarında geçmiş yıllardan arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ünal Hasdemir ve Halis H. bu sabah yeniden tartıştı. İddiaya göre Ünal Hasdemir, Halis H.'nin evinin önünden traktörle geçerken, yola koyulan taşın geçişine engel olduğunu belirterek kaldırılmasını istedi. İkilinin tartışması, Halis H.'nin oğlu İbrahim H.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Halis H. ve Ünal Hasdemir, birbirlerine silah çekti. Başından ve göğüs bölgesinden vurulan Ünal Hasdemir, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası götürüldüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Halis H. ve İbrahim H. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.