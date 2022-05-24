Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

24.05.2022 12:28

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğu Abdurrahman Keklik'e, yolda yürürken aracıyla çarpıp yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Sinan G., itiraz üzerine mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğu Abdurrahman Keklik'e, yolda yürürken aracıyla çarpıp yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Sinan G., itiraz üzerine mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Keklik'in avukatı aracılığıyla, şüphelinin serbest bırakılmasına yaptığı itiraz ise kabul edilmedi.

Olay, 21 Nisan'da İliç'in Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Sinan G., hayvan otlatmak için kullanılan Başarı Yaylası'nın ihalesinde kavga ettiği Abdurrahman Keklik'e caddede yürürken hafif ticari aracıyla arkadan çarptı. Keklik yaralandı. Kekik'in yakınları tarafından darbedilen Sinan G., gelen polise teslim edildi. Sinan G.'nin aracının Keklik'e çarptığı an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'FREN YERİNE GAZA BASTIM, KAZA OLDU'

Polisteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkartılan Sinan G., "Babamla birlikte hayvancılık yapmaktayız. Başarı Yaylası'nın hayvan otlatma hakkını ihale ile biz aldık. İhale sonrası Abdurrahman Keklik ve oğlu babama saldırdı. Olay günü aracımla giderken Keklik'i yolda görünce korkuya kapıldım. Bu esnada fren yerine gaza bastım ve kaza meydana geldi. Kaza sonrası Keklik'in yakınları beni darbetti" dedi.

Keklik ise yürüdüğü sırada bir anda havaya fırladığını, çarpan aracı Sinan G.'nin kullandığını görünce aralarındaki husumet nedeniyle kasıtlı çarptığı anladığını söyledi. Sinan G., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İTİRAZ ÜZERİNE SERBEST KALDI

Avukatının tutukluluğa yaptığı itirazı değerlendiren İliç Asliye Ceza Mahkemesi, Sinan G.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Keklik ise bu karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Şüphelinin öldürme kastı ile hareket ederek kendisine çarptığını, olayın basit yaralama olarak değerlendirilemeyeceğini ileri süren Keklik'in itirazı kabul edilmedi.

Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

YORUMLAR
500
Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:23 18 yıllık cinayetin ilk duruşması görüldü! Eski eş: Ruhi'nin arkadaşları bana tecavüz etti
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement