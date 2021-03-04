Husumetlisini vurmak isterken önüne geçen karısını vurdu - Son Dakika

Adana'da bir şahıs husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurmak istediği sırada olayı engellemek için önüne geçen husumetlisinin karısını vurdu. Karnından yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Menderes K. husumetli olduğu Veli Ş.'nin evine gitti. Veli Ş. ve Menderes K. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın çıkmasıyla Veli Ş. evinde bulunan pompalı tüfeğini alarak Menderes K.'ya 4 el ateş etti. Kavga sırasında Veli Ş.'nin karısı Hatice Ş. eşinin önüne geçti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla karnından yaralanan Hatice Ş. kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, Veli Ş. ve Menderes K.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfekte polis tarafından ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA