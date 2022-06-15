Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı

15.06.2022 21:42
Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı

Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan şahsın evine giden kişi, silahla vurularak yaralandı.

Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan şahsın evine giden kişi, silahla vurularak yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Sultan Murat Caddesindeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Y., aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan C.H.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.H., silahla Yasin Y.'yi göğsünden ve ayağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasin Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. C.H. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı
Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı
Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı
Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı
Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı

YORUMLAR
500
Bu tarifler çok tutumlu Bu tarifler çok tutumlu BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi
Kaynak: İHA

Alikahya, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 21:52:37. #1.13#
SON DAKİKA: Husumetlisinin evine gitti dehşeti yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement