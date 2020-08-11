Hüyük'te alt geçit yapılmasını isteyen mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Hüyük'te 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına yol açan trafik kazasının ardından, kazanın yaşandığı kavşakta çevre sakinleri alt geçit yapılmasını isteyerek oturma eylemi yaptı.

Konya-Hüyük kara yolu, İmrenler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta, bir otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında Beyşehir Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Serkan Çınar hayatını kaybetti. Otomobili kullanan baba Yusuf Çınar ile otomobilde bulunan anne Fatma Çınar, hastanede tedavi altına alındı.

Yaşanan trafik kazasının ardından bu kavşakta sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını savunarak bu duruma tepki gösterip önlem alınmasını isteyen İmrenler Mahallesi sakinleri, araçlarıyla geldikleri kavşakta yolu trafiğe kapattı.

Kavşakta önlem alan jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini bu eyleminden vazgeçirebilmek ikna çalışması yaptı.

Toplandıkları yere ilçe yöneticileri ile Karayolları Bölge Müdürünün gelmesini isteyen, aksi takdirde yolu trafiğe kapatacaklarını belirten mahalle sakinleri, istedikleri yöneticiler gelmeyince bu duruma tepki gösterdi.

İkna olmayınca kavşakta Türk bayrağı ve "Ölüm kavşağına hayır" yazılı pankart açan mahalle sakinleri bir süre slogan attı.

Yaşanan son kazanın ardından kavşağa uyarı ikaz lambası yerleştirildiğini belirten mahalle sakinleri, alt geçit yapılmasını istedi.

Mahalle sakinleri, bir süre sonra alkışlarla protesto eylemini sonlandırdı.