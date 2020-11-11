Hüyük'te "geleceği nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Hüyük Orman İşletme Şefi Mustafa Alınkaya ve ilçede bulunan kurum müdürlerinin de katıldığı fidan dikme faaliyetlerinin ardından, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

Bu çerçevede Hüyük- Doğanhisar kara yolu ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen fidan dikme programına, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş de katıldı.

Hüyük Kaymakamlığı, Hüyük İlçe Belediyesi ve Hüyük Orman İşletmesi öncülüğünde ilçe genelinde başlatılan ağaçlandırma kampanyası kapsamında bin orman fidanı toprakla buluşturuldu.

Konya 'nın Hüyük ilçesinde, "bugün fidan, yarın nefes" sloganıyla çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.

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