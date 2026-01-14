Huzurevi Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
Huzurevi Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

14.01.2026 12:18
Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya. sanık İzzettin Süğüt (65) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, olaya huzurevi yönetiminin neden olduğunu öne sürerek, "Olaya itirazım yok. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler." iddiasında bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İzzettin Süğüt'ün Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürme", Ahmet Özdemirel'e yönelik ise "canavarca hisle kasten öldürme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek. dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan İzzettin Süğüt, 3 Mayıs 2024'te huzurevi sakinlerinden Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) bıçaklamıştı. Goncegül ve Batır olay yerinde, Özdemirel ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Olayın ardından kaçan Süğüt, Atatürk Caddesi'nde yürürken yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Suç

Huzurevi Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

