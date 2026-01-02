Huzurlu Aile Projesi\'ne Teşekkür Belgesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi"ni hayata geçiren Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'e teşekkür belgesi takdim etti.

Bakan Göktaş, Kars Valiliğini ziyaretinde, Arpaçay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen, yeni evlenen ve maddi durumu iyi olmayan çiftlere 6 ay kira ve beyaz eşya desteği verilen proje hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kaymakam Akköz'ü Valilikte kabul eden Bakan Göktaş, projeden dolayı tebrik ettiği Akköz'e teşekkür belgesi verdi.

AA ekibi de "Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği" başlığıyla projeyi haberleştirmişti.