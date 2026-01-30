Hyundai İki Ödül Kazandı

Hyundai, "2026 What Car? Ödülleri"nde SANTA FE modeliyle "Yılın Yedi Koltuklu SUV"u, IONIQ 6 N ile "En İyi Elektrikli Performans Otomobili" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışma jürisi, her iki modeli de tasarım, yenilikçilik, performans ve günlük kullanım özellikleriyle değerlendirerek ödüle layık gördü.

Yarışmada Yılın Yedi Koltuklu SUV'u ünvanını kazanan SANTA FE, içten yanmalı ve elektrikli versiyonlarıyla elde ettiği başarıyı sürdürdü.

Modelin aile dostu tasarımı, geniş iç mekanı, günlük kullanımda pratiklik sağlayan katlanabilir üç sıralı koltuk yapısı ile güvenlik ve konfor teknolojileri, ödülün kazanılmasında etkili oldu.

En İyi Elektrikli Performans Otomobili seçilen IONIQ 6 N ise markanın performans odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak nitelendirildi.

Hyundai N'in performans DNA'sını elektrikli mobiliteye taşıyan model, dinamik denge, sürücü odaklı karakter ve gelişmiş performans teknolojileriyle segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor. Söz konusu ödül, IONIQ 5 N ile başlayan sürecin devamı niteliğini taşıyor.