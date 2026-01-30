Hyundai İki Ödül Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hyundai İki Ödül Kazandı

30.01.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hyundai, SANTA FE ile 'Yılın Yedi Koltuklu SUV'u', IONIQ 6 N ile 'En İyi Elektrikli Performans Otomobili' ödüllerini kazandı.

Hyundai, "2026 What Car? Ödülleri"nde SANTA FE modeliyle "Yılın Yedi Koltuklu SUV"u, IONIQ 6 N ile "En İyi Elektrikli Performans Otomobili" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışma jürisi, her iki modeli de tasarım, yenilikçilik, performans ve günlük kullanım özellikleriyle değerlendirerek ödüle layık gördü.

Yarışmada Yılın Yedi Koltuklu SUV'u ünvanını kazanan SANTA FE, içten yanmalı ve elektrikli versiyonlarıyla elde ettiği başarıyı sürdürdü.

Modelin aile dostu tasarımı, geniş iç mekanı, günlük kullanımda pratiklik sağlayan katlanabilir üç sıralı koltuk yapısı ile güvenlik ve konfor teknolojileri, ödülün kazanılmasında etkili oldu.

En İyi Elektrikli Performans Otomobili seçilen IONIQ 6 N ise markanın performans odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak nitelendirildi.

Hyundai N'in performans DNA'sını elektrikli mobiliteye taşıyan model, dinamik denge, sürücü odaklı karakter ve gelişmiş performans teknolojileriyle segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor. Söz konusu ödül, IONIQ 5 N ile başlayan sürecin devamı niteliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Hyundai, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hyundai İki Ödül Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:57:32. #7.11#
SON DAKİKA: Hyundai İki Ödül Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.