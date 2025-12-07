Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de sosyal medyada Hz. Muhammed ve ailesine hakaret edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesabındaki yayın ve paylaşımlarında Hz. Muhammed ve ailesine hakaret ettiği belirlenen E.K. (31) hakkında çalışma yürütüldü.
Adresi belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
