İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı - Son Dakika

İstanbul'da tarihin en zor günlerinden biri yaşanırken, şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve vatandaşın yollardaki tedirgin bekleyişi sürüyor. Gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

"YER YER 1 METREYE KADAR ULAŞTI"

Kendisine gelen resmi veriler ışığında açıklama yaptığını belirten Başkan İmamoğlu, "Bazı komşularımız bizim burada daha yüksek diyeceklerdir ancak şu anda Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi'de 80- 85 santimetre, üstelik kırsala gidildiğinde 1 metreye kadar ulaşan bir yükseklikle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"GÜNEY'E DOĞRU İLÇELERİMİZDE 50-60 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI"

Açıklamalarını sürdüren İmamoğlu, "Daha Güney'e doğru olan ilçelerimizde de kalınlık 50- 60 santimetreye kadar ulaştı. Kent merkezinde ise rahatlıkla 30-35 santimetrenin altında ölçemiyoruz. Şu anda az önce bahsettiğim verilere bakılırsa, daha Doğu'ya yayılıyor ve bu şiddetli şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.