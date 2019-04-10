Son Dakika Haberleri: İbb Başkanı Mevlüt Uysal: "Belediyeden Eleman İstenmiş ve Belediyede İşçi Kadrosunda Olan Mehmet...

İbb Başkanı Mevlüt Uysal: "Belediyeden Eleman İstenmiş ve Belediyede İşçi Kadrosunda Olan Mehmet...

4 dakika önce

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: "Belediyeden eleman istenmiş ve belediyede işçi kadrosunda olan Mehmet Özgür Samanlı diye bir kişi orada işlem yapmış.

İbb Başkanı Mevlüt Uysal:
İBB Başkanı Mevlüt Uysal: "Belediyeden eleman istenmiş ve belediyede işçi kadrosunda olan Mehmet Özgür Samanlı diye bir kişi orada işlem yapmış. Yapmış olduğu işlem sayısı, Nüfus Müdürlüğündeki diğer memurların yapmış olduğu işlem sayısının tam 4 katı. Günlük olarak diğer memurlar, 100 kayıt işlemi yaparken, o şahsın yaptığı kayıt işlemi sayısı 400 ve belediyeden sahte oluşturulan adreslere kayıt yapılan seçmenlerin tamamına yakını o şahıs üzerinden gitmiş"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Mehmet Özgür, İşçi, Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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