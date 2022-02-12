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İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği - Son Dakika

İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği

12.02.2022 19:04
İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki üreticilere yönelik ücretsiz sığır ve manda süt yemi dağıtımına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki üreticilere yönelik ücretsiz sığır ve manda süt yemi dağıtımına başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un tarihi ve sanayisiyle, ticareti ve kültürüyle öne çıktığını ancak tarımla ilgili de önemli fırsatları barındırdığını söyledi.

İmamoğlu, yem konusunda üreticilerin maliyetlerinin büyük bir rakama ulaştığını bildiklerini, bu gideri düşürmek üzere çiftçilere süt yemi desteği sunduklarını kaydetti.

İmamoğlu, çiftçilere yönelik başlattıkları yem dağıtımlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sığır yetiştiriciliği yapan işletme başına 2,5 ton, manda yetiştiriciliği yapan işletme başına ise 1,5 ton yem dağıtacağız. Böylece sığır yetiştiriciliğiyle uğraşan bir çiftçimiz yaklaşık 11 bin 500 TL'lik maliyetten kurtulmuş olacak. Burada gördüğünüz yemler, İstanbul'un 12 ilçe 110 mahallesine ulaşacak. İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi 569 çiftçimize dağıtılacak. Yemlerimizi Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizden alıyoruz. Böylece komşu ilimiz Tekirdağ'daki üreticilerimize de katkıda bulunmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz."

İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği
İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği
İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği - Son Dakika
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