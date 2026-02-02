İBB'den Kış Uyarısı: Dikkatli Olun! - Son Dakika
İBB'den Kış Uyarısı: Dikkatli Olun!

02.02.2026 13:33
İBB, etkili olacak kış koşulları sebebiyle su baskınlarına ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen sistemlerin birleşmesiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar olduğu, yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini daha da artırmasının beklendiği yönünde Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) değerlendirmeleri aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden itibaren 2-4 derece daha azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtilen açıklamada, "Bu düşüşle birlikte Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi İstanbul'un Batı Yakası'nda kalan bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Soğuk havanın salı sabahına kadar süreceği, çarşamba gününden itibaren ise bahar değerlerine, 15 dereceye döneceği belirtiliyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 45 olay bildirimi yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, 17 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 22 tabela, reklam panosu ve benzeri tehlike arz eden parça, 2 çatı uçması ve 2 direk devrilmesi, 2 istinat duvarı çökmesi ve toprak kaymasına İBB ekiplerince müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada yetkililer, salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan kentte dün akşamdan bu yana yapılan ölçümlere göre, metrekareye 11 ila 21 kilogram aralığında yağış düştüğü, barajlardaki doluluk oranının 1 Ocak'ta yüzde 18 seviyelerindeyken, bugün yüzde 30'a ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

