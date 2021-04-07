İBB, kentteki tarımın gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı etkinlik, İSTAÇ'ın Kemerburgaz'daki Katı Atık Tesisi'nde gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon 600 bin dağıtan, bu yıl da 4 milyon 200 bin fideyi hibe olarak çiftçilere dağıtan İBB, sebze fidelerini kendi bünyesinde üretmek için kolları sıvadı. 2015'te mevsimlik çiçek üretimi amacıyla, Kemerburgaz Katı Atık Sahasında kurulan sera, 2016'dan beri atıl durumda bulunuyordu.

ENERJİSİ ATIKTAN SAĞLANACAK

Depo alanı hariç üç dönümlü kapalı alanda kurulan sera, enerji tasarruflu olmasıyla dikkat çekiyor. Seranın ısıtılması için gereken enerji, atıkların geri dönüşümünden kazanılıyor. Böylelikle, tesiste yılın 12 ayı üretim yapmak mümkün hale geliyor. Şubat'ta biten bakım ve onarım çalışmaları sonrasında üç domates, bir sivri biber ve bir patlıcan fidesi çeşidi yetiştirildi. Yetiştirilen fideler, 10 Nisan'dan itibaren İstanbullu çiftçilere hibe edilece