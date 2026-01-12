İBB Meclisi'nde 'Genç Üniversiteli' Projesi Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, "Genç Üniversiteli" projesine başvuru sonuçlarında kriterler ve değerlendirme sürecine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, İBB'nin projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin başvuru sonuçlarının açıklandığını dile getirdi.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından taraflarına özellikle ekonomik durumu kısıtlı, depremzede, KYK'nin yurdunda kalan ve tek gelirli ailelere mensup çok sayıda üniversite öğrencisinden ciddi şikayetlerin ulaştığını aktaran Çağlayan, "Genç Üniversiteli burs ve destekleri hangi kriterlere göre değerlendirilmiştir? Burs alamayıp yalnızca kıyafet veya abonman desteği verilen öğrenciler için hangi ölçütler esas alınmıştır?" diye sordu.

Çağlayan, aynı yurtlarda kalan ve benzer sosyoekonomik koşullara sahip öğrenciler arasında ortaya çıkan destek farklılıklarının gerekçesine ilişkin soru yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

"Depremzede öğrenciler için ayrıcalıklı veya öncelikli bir değerlendirme mekanizması uygulanmış mıdır? Başvuru sonuçlarına ilişkin itiraz, yeniden değerlendirme veya inceleme süreci öngörülmekte midir? Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu halde destek alamayan öğrenciler için ek burs, ulaşım, barınma ya da sosyal destek planlanmakta mıdır? Bu kapsamda, Genç Üniversiteli Burs ve Destek Programı'na ilişkin kriterlerin belirlenmesi, değerlendirme süreci, sonuçların oluşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yapılan ve yapılacak tüm çalışmaların, İBB Meclisi adına tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim."

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.