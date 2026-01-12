İBB Meclisi'nde 'Genç Üniversiteli' Projesi Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB Meclisi'nde 'Genç Üniversiteli' Projesi Tartışıldı

12.01.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Meclisi'nde, 'Genç Üniversiteli' projesine dair başvuru sonuçları ve kriterler sorgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, "Genç Üniversiteli" projesine başvuru sonuçlarında kriterler ve değerlendirme sürecine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, İBB'nin projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin başvuru sonuçlarının açıklandığını dile getirdi.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından taraflarına özellikle ekonomik durumu kısıtlı, depremzede, KYK'nin yurdunda kalan ve tek gelirli ailelere mensup çok sayıda üniversite öğrencisinden ciddi şikayetlerin ulaştığını aktaran Çağlayan, "Genç Üniversiteli burs ve destekleri hangi kriterlere göre değerlendirilmiştir? Burs alamayıp yalnızca kıyafet veya abonman desteği verilen öğrenciler için hangi ölçütler esas alınmıştır?" diye sordu.

Çağlayan, aynı yurtlarda kalan ve benzer sosyoekonomik koşullara sahip öğrenciler arasında ortaya çıkan destek farklılıklarının gerekçesine ilişkin soru yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

"Depremzede öğrenciler için ayrıcalıklı veya öncelikli bir değerlendirme mekanizması uygulanmış mıdır? Başvuru sonuçlarına ilişkin itiraz, yeniden değerlendirme veya inceleme süreci öngörülmekte midir? Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu halde destek alamayan öğrenciler için ek burs, ulaşım, barınma ya da sosyal destek planlanmakta mıdır? Bu kapsamda, Genç Üniversiteli Burs ve Destek Programı'na ilişkin kriterlerin belirlenmesi, değerlendirme süreci, sonuçların oluşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yapılan ve yapılacak tüm çalışmaların, İBB Meclisi adına tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim."

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde 'Genç Üniversiteli' Projesi Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:45
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:02:17. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde 'Genç Üniversiteli' Projesi Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.