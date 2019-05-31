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İBB Ramazan'ın coşkusunu "Ezgi Gecesi" ile taçlandırıyor

39 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı Ramazan Etkinlik Alanı'nda yarın Ezgi Gecesi düzenlenecek.

İBB Ramazan'ın coşkusunu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı Ramazan Etkinlik Alanı'nda yarın Ezgi Gecesi düzenlenecek. Teravih namazından sonra başlayacak özel etkinlikte Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yuncuoğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleriyle İstanbulluların hayatına renk katıyor. Bu kapsamda yarın Yenikapı Ramazan Etkinlik Alanı'nda Ezgi Gecesi gerçekleştirilecek.

Sanatçılar sahne alacak

Etkinlik, teravih namazından sonra saat 23.20 sularında başlayacak. Konserde sahne alacak olan sanatçılar, o dönemin toplumsal konuları işleyen ve bir döneme damgasını vurmuş olan sevilen ezgileri seslendirecek. Gecede; Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yuncuoğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Nostaljik ezgilerle İstanbullular unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşayacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 Kaynak: İHA
Aykut Kuşkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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