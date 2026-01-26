İBB Yargılaması'nda Gazetecilere Yasağı Eleştiri

(İSTANBUL)-Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "İBB Yargılaması"nda gazeteciler hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı. Ersöz, "Bu durumun 'İfade Hürriyeti yanında Yetki Saptırması Yasağı'na aykırılık oluşturduğunu tekrar ifade etmek gerekiyor." dedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "İBB Yargılaması"nda gazeteci Hüseyin Soner Yalçın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırmasının ardından, aynı delillerle suçlanan gazeteciler Yavuz Oğhan ve Ruşen Çakır hakkında da adli kontrol tedbirinin kaldırılması talep edildi. Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kamuoyunda "İBB Yargılaması" olarak bilinen davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Hüseyin Soner Yalçın hakkındaki Yurt Dışına Çıkış Yasağı Adli Kontrol Tedbirini geçtiğimiz hafta 'kendiliğinden/resen' kaldırmıştı. Bu Kararı dayanak göstererek, Mahkemeye sunduğumuz 22 Ocak tarihli dilekçeyle, 'aynı gün gözaltına alınan', 'aynı delillerle suçlanan' ve 'iddianamede aynı suç isnadı' yöneltilen gazeteci Yavuz Oğhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını talep etmiştik. Benzer bir talebin gazeteci Ruşen Çakır vekili tarafından da sunulduğunu gördük. Aradan geçen 4 güne karşın dilekçelerimiz hakkında herhangi bir karar verilmedi. Halihazırda gazeteciler Batuhan Çolak ve Şaban Sevinç hakkındaki adli kontrol tedbirleri de devam ediyor. Bu durumun 'İfade Hürriyeti yanında Yetki Saptırması Yasağı'na aykırılık oluşturduğunu tekrar ifade etmek gerekiyor."