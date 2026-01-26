İBB Yargılaması'nda Gazetecilere Yasağı Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB Yargılaması'nda Gazetecilere Yasağı Eleştiri

26.01.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Hüseyin Ersöz, gazetecilere uygulanan adli kontrol tedbirlerini eleştirerek ifade hürriyetine dikkat çekti.

(İSTANBUL)-Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "İBB Yargılaması"nda gazeteciler hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı. Ersöz, "Bu durumun 'İfade Hürriyeti yanında Yetki Saptırması Yasağı'na aykırılık oluşturduğunu tekrar ifade etmek gerekiyor." dedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "İBB Yargılaması"nda gazeteci Hüseyin Soner Yalçın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırmasının ardından, aynı delillerle suçlanan gazeteciler Yavuz Oğhan ve Ruşen Çakır hakkında da adli kontrol tedbirinin kaldırılması talep edildi. Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kamuoyunda "İBB Yargılaması" olarak bilinen davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Hüseyin Soner Yalçın hakkındaki Yurt Dışına Çıkış Yasağı Adli Kontrol Tedbirini geçtiğimiz hafta 'kendiliğinden/resen' kaldırmıştı. Bu Kararı dayanak göstererek, Mahkemeye sunduğumuz 22 Ocak tarihli dilekçeyle, 'aynı gün gözaltına alınan', 'aynı delillerle suçlanan' ve 'iddianamede aynı suç isnadı' yöneltilen gazeteci Yavuz Oğhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını talep etmiştik. Benzer bir talebin gazeteci Ruşen Çakır vekili tarafından da sunulduğunu gördük. Aradan geçen 4 güne karşın dilekçelerimiz hakkında herhangi bir karar verilmedi. Halihazırda gazeteciler Batuhan Çolak ve Şaban Sevinç hakkındaki adli kontrol tedbirleri de devam ediyor. Bu durumun 'İfade Hürriyeti yanında Yetki Saptırması Yasağı'na aykırılık oluşturduğunu tekrar ifade etmek gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hüseyin Ersöz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Yargılaması'nda Gazetecilere Yasağı Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Lüks otomobil alev topuna döndü Lüks otomobil alev topuna döndü
Minnesota’da ICE operasyonu sonrası CEO’lardan gerilimi azaltma çağrısı Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Beşiktaş’a şok Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Beşiktaş'a şok! Maçta goller üst üste
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 21:28:41. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Yargılaması'nda Gazetecilere Yasağı Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.