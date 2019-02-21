İbrahim Selim ile Bu Gece: Damla Sönmez, Nişan Atmama Challenge, İnek Tinder'ı, Rap Battle
1 saat önce
İbrahim Selim ile Bu Gece'de bol ödüllü oyuncu Damla Sönmez'i Sibel filmiyle ağırladık.
İbrahim Selim
ile Bu Gece'de bol ödüllü oyuncu Damla Sönmez'i Sibel filmiyle ağırladık. En iyi rap battle'lardan birini yaşadığımız Bu Gece'de dünya gündeminin enteresan taraflarına daldık, fondip'te ıslıkla şarkı söyledik. Her hafta olduğu gibi çok güldük.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:17 Kaynak: Youtube
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!
Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı
Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!