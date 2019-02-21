Son Dakika Haberleri: İbrahim Selim ile Bu Gece: Damla Sönmez, Nişan Atmama Challenge, İnek Tinder'ı, Rap Battle

İbrahim Selim ile Bu Gece: Damla Sönmez, Nişan Atmama Challenge, İnek Tinder'ı, Rap Battle

1 saat önce

İbrahim Selim ile Bu Gece'de bol ödüllü oyuncu Damla Sönmez'i Sibel filmiyle ağırladık.

İbrahim Selim ile Bu Gece'de bol ödüllü oyuncu Damla Sönmez'i Sibel filmiyle ağırladık. En iyi rap battle'lardan birini yaşadığımız Bu Gece'de dünya gündeminin enteresan taraflarına daldık, fondip'te ıslıkla şarkı söyledik. Her hafta olduğu gibi çok güldük.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:17 Kaynak: Youtube

İbrahim Selim, Genel
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