11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Nevşehir, Kırşehir Niğde, Yozgat, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta fidanlar toprakla buluşturuldu.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Etkinlik öncesi konuşma yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yurt genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de binlerce fidanın toprakla buluşturulacağını, yapılan çalışmalarla daha yeşil bir çevreye sahip olunacağını belirtti.

İl genelindeki çeşitli noktalarda fidan dikimi yapıldığını kaydeden Becel, "2019 yılında başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 13 milyon ağaç toprakla buluşturuldu. Bu yıl da yine doğamızı korumak için ağaç dikiyoruz. Geleceğimiz kurtaracak olan öğrencilerimizin yetişeceği üniversitede bu faaliyeti yapmak çalışmaya daha da önem katıyor. Nevşehir yöresi maalesef, coğrafi ve iklim şartlarından dolayı arzu ettiğimiz ölçüde yeşilden nasibini alamamış. Biz bütün kurumlarımızın koordinasyonuyla ağaçlandırma seferberliği başlatmış olduk. Bu seferberliği tamamladığımızda daha yeşil bir Nevşehir'e kavuşacağız." diye konuştu.

Etkinlikte, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler dağıtımı yapılan fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.