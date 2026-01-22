İç Moğolistan'da Fabrika Patlaması: 10 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İç Moğolistan'da Fabrika Patlaması: 10 Ölü

22.01.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.

HOHHOT, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde geçen hafta bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada kendilerine ulaşılamayan 8 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine toplam can kaybı sayısı 10'a çıktı.

Patlama pazar günü saat 15.03'te, Baotou kentindeki Baogang Birleşik Çelik şirketine ait bir çelik levha fabrikasında meydana gelmişti. Olay yerindeki acil kurtarma merkezi yetkililerinin çarşamba günü yaptıkları açıklamada kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda kendilerine ulaşılamayan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Su ve buharın depolandığı 650 metreküplük silindirik bir tankın patlamasından kaynaklanan olayda an itibarıyla 10 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi de yaralandı. Yaralıların tamamının durumunun stabil olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından çok sayıda hükümet departmandan 1.000'inin üzerinde görevli arama ve kurtarma çalışmaları için seferber edilmişti.

Öngörülemez iş güvenliği risklerini tespit etmek amacıyla kent genelinde kapsamlı bir denetim başlatan kamu güvenliği yetkilileri, ilgili işletmenin kazadan sorumlu personeline yönelik yasal işlemler başlattı.

Kazayı müteakip prosedürler yürütülürken, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Moğolistan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Moğolistan'da Fabrika Patlaması: 10 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:38:35. #7.11#
SON DAKİKA: İç Moğolistan'da Fabrika Patlaması: 10 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.