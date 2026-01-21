İç Moğolistan'daki Patlamada Can Kaybı 10'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İç Moğolistan'daki Patlamada Can Kaybı 10'a Yükseldi

21.01.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in İç Moğolistan'daki çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çelik fabrikasında 18 Ocak'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, kayıp bir işçinin daha cansız bedenine ulaşırken, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Yetkililer, patlama sırasında fabrikada olan ve sonradan haber alınamayan tüm kayıplara ulaşıldığını açıkladı.

Baotou şehrinde 18 Ocak'ta kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği fabrikada patlama meydana gelmişti.

Basınçlı suyu tutmak üzere tasarlanan depolama tankının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 84 işçi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada, fabrikanın sorumlu yöneticileri gözaltına alınmıştı.

Yerel hükümet, fabrikadaki üretimi durdururken, şehir genelinde sanayi ve ticaret kuruluşlarında güvenlik denetimi başlatmıştı.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Moğolistan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Moğolistan'daki Patlamada Can Kaybı 10'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Otoparkta büyük panik Alev alev yandı Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Ülkesindeki problem için Erdoğan’ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior’a protesto Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos’ta el ele Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı

19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 20:02:34. #7.11#
SON DAKİKA: İç Moğolistan'daki Patlamada Can Kaybı 10'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.