ICE'in Vurduğu Kadın Öldürüldü

08.01.2026 22:23
Minnesota'da ICE'in vurduğu kadının soruşturmasına katılımları engellendi, delillere erişim kısıtlandı.

ABD'de Minnesota Suçluların Yakalanması Bürosu yetkilileri, Minneapolis'te 37 yaşındaki kadının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmaya katılmalarının ve delillere erişimlerinin engellendiğini bildirdi.

Büronun Müdürü Drew Evans, Minneapolis'te 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good'un ICE tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Evans, olayla ilgili soruşturmanın kendi birimleri ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ortaklığında yürütülmesinin planlandığını ancak bu kararın daha sonra ABD savcılığı tarafından değiştirildiğini belirtti.

Soruşturmayı yürütme yetkisinin savcılık tarafından FBI yetkililerine verildiğini aktaran Evans, bu süreçte soruşturmaya katılımlarının "kasten" engellendiğini kaydetti.

Evans, bu nedenle dava dosyalarına, olay yeri delillerine ve soruşturma kapsamında yapılan görüşmelere erişimlerinin engellendiğini aktardı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

