İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik yasal düzenleme hazırlığını duyurdu. Önümüzdeki hafta TBMM'ye yasa önerisi sunulacağını belirten Çiftçi, ödemelerin devlet bütçesinden değil, haksız kazanç elde edenlerden sağlanan kaynaklarla karşılanacağını açıkladı.

Fon mağdurlarına yönelik beklenen düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'e gelecek yasa önerisi için önümüzdeki haftayı işaret etti.

FON MAĞDURLARI İÇİN MECLİS'E YASA ÖNERİSİ GELİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği memleketi Konya'da Kontv canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri, fon soruşturması kapsamında mağdur olan vatandaşların zararlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar oldu. Fon mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Mustafa Çiftçi, yasal düzenleme konusunda somut adım atılacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisi sunulacağını açıklayan Bakan Çiftçi, düzenlemenin mağdurlara yapılacak ödemelerin yol haritasını belirleyeceğini söyledi.

ÖDEMELER DEVLETİN BÜTÇESİNDEN YAPILMAYACAK

Bakan Çiftçi, mağdurların zararlarının hangi kaynaklardan karşılanacağına da açıklık getirdi. Ödemelerde kamu bütçesinin kullanılmayacağını vurgulayan Çiftçi, haksız kazanç sağlayan kişilerden elde edilen kaynakların mağdurlara aktarılacağını belirtti. Bakan Çiftçi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Burada şunu ifade etmek lazım, devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ BAŞKANLIĞINDA KURUL OLUŞTURULDU

Fon soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir fon kurulu oluşturulduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, fon mağduriyetlerinin tüm fon piyasasını kapsamadığını da vurguladı. 

MAĞDURLARIN ZARARLARI BELLİ ORANLARDA KARŞILANACAK

Bakan Çiftçi, hazırlanan düzenlemeyle mağdurların zararlarının en azından bir bölümünün karşılanmasının amaçlandığını söyledi. Yasa önerisinin Meclis'e gelmesiyle sürecin nasıl ilerleyeceğinin daha açık hale geleceğini belirten Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak."

"DEVLETİMİZ HİÇBİR ZAMAN VATANDAŞINI MAĞDUR ETMEDİ"

Fon mağdurlarına güvence veren Bakan Çiftçi, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi. Bundan sonra da etmeyecek. İnşallah o mağduriyet yaşayan kişilerin de en azından belli oranlarda mağduriyetleri giderilmiş olacak. Bu da devletin, milletin, bütçenin herhangi bir şekilde kaynaklarını kullanılmadan yapılacak."

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi - Son Dakika
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