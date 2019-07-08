Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Soylu, resmi ziyaretleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Sınıfları gezen Soylu, yetkililerden enstitüdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ayrıca Zagreb'de düzenlenen Dünya Engelliler Bilek Güreşi Kupası'nda dereceye giren milli sporcular Ümit Burunlular, Kenan Eroğlu, İsmail Hacı Bekar ve antrenörleri Serkan Yaylacı ile enstitüde bir araya gelen Bakan Soylu, sporcuları tebrik etti ve onlarla bir süre sohbet etti.
İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:46 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Hırvatistan, Zagreb, Güncel
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