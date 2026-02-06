6 Şubat Depremlerinin 3. Yılı Anıldı - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinin 3. Yılı Anıldı

06.02.2026 04:56
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Ama yüreklerimizde taşıdığımız o derin sızı geçmedi, geçmeyecek. Asrın Felaketi büyüktü. Ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü." dedi.

Yerlikaya, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. Yaşadığımız Asrın Felaketi'ydi. Depremlerden 11 ilimizde 14 milyonu aşkın vatandaşımız doğrudan etkilendi ve bu felaketten dolayı nice canlarımızı yitirdik. Tarifsiz acılar yüreklerimize kor bir alev gibi düştü. Evet 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Ama yüreklerimizde taşıdığımız o derin sızı geçmedi, geçmeyecek. ve bugün milletçe bu büyük acımızı anıyor, deprem şehitlerimizi dualarla yad ediyoruz."

Asrın Felaketi büyüktü. Ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü. Tarih boyunca nice badireler atlatan milletimiz yine ayağa kalkmalıydı. Öyle de oldu. 86 milyon el ele verdik; Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik.

Deprem bölgesinde yükselen her bir konut, umutlarımızı da büyüttü. ve hamd olsun 455 bin konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu hüzün dolu dakikalarda, 6 Şubat'ın üçüncü yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz."

