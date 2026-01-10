İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, vatandaşımızın güveni ve devletimizin vakarını omuzlarında taşıyan mülki idare amirlerimizin ve tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İçişleri Bakanlığı olarak büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin birer ferdi olan valiler ile kaymakamların, devletin kapısını millete açan, milletin derdiyle dertlenen, gecesi gündüzü olmayan gönül insanları olduğunu belirtti.

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mülki idare amirlerimiz, devlet ile millet arasındaki köprüdür." ifadesine yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu köprü gücünü makamdan değil, samimiyetten ve vicdandan alır. Köklü devlet geleneğimizin taşıyıcısı olan mülki idare amirlerimiz, ülkemizin her köşesinde aynı adanmışlıkla hizmet etmeye devam etmektedir. Milletimizin huzuru, vatandaşımızın güveni ve devletimizin vakarını omuzlarında taşıyan mülki idare amirlerimizin ve tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü kutlu olsun."