Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Tutak ilçesi kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -


Tutak, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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