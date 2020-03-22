İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu'nda, bugün 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:10 Kaynak: DHA
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