Ickabog: Harry Potter'ın yazarı Rowling yeni çocuk kitabını internetten ücretsiz yayımlayacak - Son Dakika
BBC

Ickabog: Harry Potter'ın yazarı Rowling yeni çocuk kitabını internetten ücretsiz yayımlayacak

Harry Potter sersinin yazarı J. K. Rowling, yeni bir kitap yayımlayacağını açıkladı.

Ickabog: Harry Potter'ın yazarı Rowling yeni çocuk kitabını internetten ücretsiz yayımlayacak, System.String[]

Harry Potter sersinin yazarı J. K. Rowling, yeni bir kitap yayımlayacağını açıkladı.

10 yıl önce yazdığı ve sonra araya giren başka işlerden ötürü rafa kaldırdığı Ickabog adlı öyküyü yayımlayacağını söyleyen Rowling, "Evlere kapanmış çocuklar veya bu zor garip zamanlarda okula giden çocuklar ücretsiz okuyabilsin diye Ickabog'u internetten ücretsiz yayımlamaya karar verdim" dedi.

Rowling yeni öyküsünün hakikat ve gücün kötüye kullanımını işlediğini söyledi:

"Bu fikir 10 yıl önce aklıma geldi ve bugün dünyada olan bitene dair yazdığım bir şey olarak algılanmamalı.

"Bu temalar her dönem geçerlidir, her ülkeye uyarlanabilir."

Bugünden 10 Temmuz'a kadar her hafta kitabın bir veya birkaç bölümü İngiltere saatiyle 15.00'te (TSİ 17.00) internet sitesine yüklenecek.

Rowling çocuklara kitabın illüstrasyonunu yapmalarını da teklif etti. "Bölümler yayınlandıkça size çizim için fikirler vereceğim" diyen Rowling, "Benim fikirlerim sizi kısıtlamasın, hayal gücünüzü serbest bırakın" diye ekledi.

Kitabın basılı halinin Kasım 2020'de kitapçılarda olması hedefleniyor.

Çocukların gönderdikleri resimlerden seçilenler bu kitapta yer alacak.

Rowling kitabın gelirlerini ise Covid-19'dan en fazla etkilenen gruplara yardım için bağışlamak istediğini söyledi.

Rowling Ickabog'u raftan indirme hikayesini ise şöyle anlattı:

"10 yıl önce Ickabog adlı bir peri masalı yazmıştım. Son Harry Potter kitabından sonra yetişkinler için iki roman yazdım ve önce onları yayınlamak istedim.

"Kısa süre önceye kadar Ickabog'u duyanlar yalnızca iki küçük çocuğumdu. Zaman içinde bunu sadece aileme okuyacağım bir hikaye olarak düşünmeye başlamıştım. Taslağı çatı arasına kaldırdım ve birkaç hafta önceye kadar orada kaldı.

"Taslağın durduğu kutuyu açmak zaman kapsülünü açmak gibiydi. Öykünün çoğu elle yazılmış, bir kısmı da daktilo edilmişti.

"Bunları bir sıraya koyduğumda bir taslak ortaya çıktı."

Kitabın internet sitesinin birkaç saat içinde duyurulması planlanıyor.

Rowling, Twitter'dan gelen bir soruya yanıt olarak kitapların çevirilerinin de yapılır yapılmaz siteye ekleneceğini açıkladı.

Bu kitap, Rowling'in Harry Potter ile bağlantılı olmayan ilk çocuk kitabı olacak.

Harry Potter, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:52 

Son Dakika Dünya Ickabog: Harry Potter'ın yazarı Rowling yeni çocuk kitabını internetten ücretsiz yayımlayacak - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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