İdareciler Günü Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, mülki idare amirlerinin kamu düzeninin sağlanmasından sosyal hayatın güçlendirilmesine, eğitimin desteklenmesinden ekonomik ve yerel kalkınmanın hızlandırılmasına kadar birçok alanda büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

İdarecilerin gününü kutlayan Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşın sorununa kulak veren, çözümü yerinde üreten ve kamu hizmetini insan odaklı bir yaklaşımla sunan bu irade, güçlü devlet anlayışının temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında kimi zaman zorlu coğrafyalarda, kimi zaman yoğun şehir hayatının içinde gece gündüz demeden görev yapan idarecilerimiz, kamu hizmetini bir mesai anlayışının ötesinde yüksek bir aidiyet duygusuyla yerine getirmektedir. Her koşulda milletin huzurunu, güvenliğini ve refahını önceleyen bu sorumluluk bilinci, ülkemizin istikrarı ve geleceğe güvenle yürümesi açısından hayati öneme sahiptir."