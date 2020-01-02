İdlib'de çadırda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç ederek Harbenuş bölgesinde kurulan çadırlarda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, uzun göç yolculuğu nedeniyle rahatsızlık geçiren sivillere sağlık desteği vermek amacıyla tarama yapıldığını belirtti.

Vakfın sağlık birimi görevlilerinin aileleri çadırlarında ziyaret ederek genel durum tespiti yaptığını aktaran Tosun, "Kış mevsiminin soğukluğunu iyice hissettiğimiz bugünlerde sağlık sorunu yaşayan sivillere ilaç desteği verildi. Aynı zamanda kalıtsal rahatsızlığı olanların da hastanelere sevki yapılarak muayeneleri daha uygun ortamlarda yapıldı. Göç etmiş olan ve ilerleyen dönemlerde gelecek sivillere yönelik sağlık çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tosun, göç eden ailelere sınırın Suriye tarafında gıda, barınma ve nakdi desteğin sağlandığını da kaydetti.