Son Dakika Haberleri: İdlib'de Patlama: 12 Ölü

İdlib'de Patlama: 12 Ölü

1 saat önce

Suriye'nin İdlib şehrinin girişinde bomba yüklü araç patladı, 12 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'de Patlama: 12 Ölü, System.String[]
Suriye'nin İdlib şehrinin girişinde bomba yüklü araç patladı, 12 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin İdlib şehrinin güneyindeki Tevhid Camii yakınındaki Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ait askeri kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

Şam, Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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