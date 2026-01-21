IEA'dan Küresel Petrol Talebine Revize

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel günlük petrol talebi artış öngörüsünü 69 bin varil yukarı yönlü revize etti.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 932 bin varil artarak 104 milyon 981 bin varile çıkması bekleniyor.

Önceki raporda, söz konusu artış miktarı günlük 863 bin varil olarak tahmin edilmişti. Buna göre, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsü 69 bin varil yukarı yönlü revize edildi.

Küresel petrol talebindeki artışta, özellikle petrokimya ürünleri tüketimini etkileyen geçen yılki gümrük tarifesi dalgalanmalarının ardından ekonomik koşulların normalleşmesinin etkili olacağı değerlendiriliyor. Talebin büyük kısmının günlük yaklaşık 930 bin varil artışla OECD dışı ülkelerden gelmesi öngörülüyor.

Rapora göre, geçen yıl küresel petrol talebi, önceki yıla kıyasla günlük yaklaşık 847 bin varil artarak 104 milyon 48 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Küresel petrol arzı Aralık 2025'te düştü

Küresel petrol arzı Aralık 2025'te bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak 107 milyon 410 bin varile geriledi. Bu düşüşte, Kazakistan ve Orta Doğu'daki bazı ülkelerdeki üretim kısıtlamaları etkili oldu.

IEA'ya göre, küresel arz, üst üste 3'üncü ay düşüş gösterirken Eylül 2025'teki rekor seviyenin günlük yaklaşık 1 milyon 600 bin varil altında kaldı.

Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol arzı bir önceki aya göre günlük yaklaşık 340 bin varil azalarak 28 milyon 820 bin varil oldu. OPEC'in ham petrol dışındaki konvansiyonel olmayan üretimi ise günlük 5 milyon 720 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre günlük yaklaşık 360 bin varil azalarak günlük 34 milyon 540 bin varil oldu.

OPEC+ dışı ülkelerde ise günlük üretim, aynı dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 10 bin varil artışla 72 milyon 870 bin varil seviyesine ulaştı.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının geçen yıla göre günlük yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artışla ortalama 108 milyon 700 bin varile ulaşması bekleniyor.