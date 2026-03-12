İETT'den Edebiyat Söyleşisi - Son Dakika
İETT'den Edebiyat Söyleşisi

12.03.2026 12:18
İETT, Ahmet Ümit ve Sunay Akın ile edebiyat ve ulaşım konularını tartıştı. Kültürel etkinlikler sürecek.

(İSTANBUL)İstanbul'un 155 yıllık köklü kurumu İETT, "Türk Sinemasında İETT" etkinliğinin ardından bu kez edebiyat dünyasının usta isimlerini İstanbullularla buluşturdu. Yazar Ahmet Ümit ve Sunay Akın, tarihi Metrohan binasında gerçekleştirilen söyleşide, ulaşımın edebiyat ve kent kültürü üzerindeki izlerini anlattı.

Türkiye'nin en köklü toplu ulaşım kurumu olan İETT, sosyal sorumluluk ve kültür-sanat projeleri kapsamında "Edebiyatımızda Beyoğlu ve İETT" söyleşisine ev sahipliği yaptı. Beyoğlu'ndaki tarihi Metrohan binasında düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü yazar ve yönetmen Cengiz Özkarabekir üstlendi.

Yaşar Kemal ve Tuncel Kurtiz saygıyla anıldı

Söyleşiye katılan Ahmet Ümit ve Sunay Akın, eserlerinde Beyoğlu ve İstanbul ulaşımına dair yer verdikleri anekdotları paylaştı. İstanbul'un ulaşım tarihinden satır başlarının konuşulduğu etkinlikte, geçmişte yolu İETT ile kesişen ve kurumda görev yapmış olan usta yazar Yaşar Kemal ile sanatçı Tuncel Kurtiz gibi isimler de saygıyla anıldı. Sunay Akın, İstanbul'da ilk öğrenci bileti indiriminin başlayışı gibi toplumsal hafızada yer eden unutulmaz hikayeleri izleyicilere aktardı.

İETT Genel Müdürü Demet'ten nostaljik hediye

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in yanı sıra kurum çalışanları ve çok sayıda vatandaşın takip ettiği programın sonunda teşekkür seremonisi düzenlendi. Genel Müdür İrfan Demet; Ahmet Ümit, Sunay Akın ve Cengiz Özkarabekir'e teşekkür çiçeği ile birlikte İstanbul'un simgesi haline gelen nostaljik tramvayın maketini hediye etti.

Kültür sanat etkinlikleri sürecek

Romanlardan şiirlere, elektriğin şehre gelişinden hava gazı teminine kadar 155 yıldır İstanbul'un her noktasına hizmet götüren İETT, bu kültürel mirası vatandaşlarla paylaşmaya devam edecek. Kurum, önümüzdeki aylarda farklı temalarla yeni kültür ve sanat etkinliklerini İstanbullularla buluşturmayı planlıyor.

