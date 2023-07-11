İETT Otobüslerinde Klima Sorunu - Son Dakika
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İETT Otobüslerinde Klima Sorunu

İETT Otobüslerinde Klima Sorunu

11.07.2023 15:51

Yaz sıcağında İstanbul'da binlerce yolcu taşıyan İETT otobüslerinde klima kullanımı sorunu yaşanıyor. Yolcular, klima açmayan şoförlerden şikayetçi ve konunun çözüme kavuşmasını istiyor.

Yaz sıcağında ulaşım araçlarında halkın daha rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesi için klima kullanımı hayati önem taşıyor. İstanbul'da yaygın olarak kullanılan ve her gün binlerce yolcu taşıyan toplu taşıma aracı otobüsler bazen insanlar için işkenceye dönüşebiliyor. Yolcular özellikle klima açmayan İETT şoförlerinden dert yanıyor. Konu zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor.

KLİMA AÇMAMA KONUSUNDA ISRARCI OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Birçok kullanıcı, havanın sıcak ve trafiğin yoğun olduğu zamanlarda otobüs şoförlerinin klimayı açmadığını ileri sürdü. Kullanıcılar, tıka basa dolu otobüslerde klimanın açılmadığını ve rica ettiklerinde şoförden olumsuz yanıt aldıklarını söyledi.

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, konunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.

İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlar;

Halk, İETT şoförlerinin klima açmamasından dertli! Sosyal medyada veryansın ettiler
Halk, İETT şoförlerinin klima açmamasından dertli! Sosyal medyada veryansın ettiler
Halk, İETT şoförlerinin klima açmamasından dertli! Sosyal medyada veryansın ettiler
Halk, İETT şoförlerinin klima açmamasından dertli! Sosyal medyada veryansın ettiler
Halk, İETT şoförlerinin klima açmamasından dertli! Sosyal medyada veryansın ettiler
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İETT, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İETT Otobüslerinde Klima Sorunu - Son Dakika


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