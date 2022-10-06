İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı - Son Dakika
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İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı

06.10.2022 19:25

İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı Otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken kayan başka bir İETT otobüsü çarptı İki aracın arasında sıkışan şoför arkadaşları tarafından kurtarıldı Ağır yaralanan şoför ambulansla hastaneye...

İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı

Otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken kayan başka bir İETT otobüsü çarptı

İki aracın arasında sıkışan şoför arkadaşları tarafından kurtarıldı

Ağır yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'daki İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir İETT otobüsü çarptı. İki aracın arasında sıkışan ağır yaralı şoför, arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan İETT otobüs peronlarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti. Bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kaydı ve İrfan Tunç'a çarptı. İki otobüsün arasına sıkışan Tunç, kazayı gören şoförlerin araçları hareket ettirmesiyle kurtarıldı. Sıkıştığı yerden arkadaşları tarafından çıkarılan Tunç ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İrfan Tunç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Belediye çalışanlarından Hasan Kaya ise, "Radyatöre su doldurdu. Diğer otobüs kayarak geldi, ikisinin arasına sıkıştı. Olay radyatöre su doldururken oldu" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İETT, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı - Son Dakika

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