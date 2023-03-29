İftara çağırmak için gittiler, evinde cansız bedeniyle karşılaştılar - Son Dakika
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İftara çağırmak için gittiler, evinde cansız bedeniyle karşılaştılar

29.03.2023 13:13
İftara çağırmak için gittiler, evinde cansız bedeniyle karşılaştılar

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yalnız başına yaşayan 59 yaşındaki adam, kendisini iftar yemeğine davet etmek isteyen vatandaşlar tarafından evinde ölü halde bulundu.

Dün akşam saatlerinde Çerkeş'in Okçular Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, komşuları iftar yemeğine davet etmek için 59 yaşındaki Ramazan Çatal'ın evine gitti. Kapıyı çalan komşuları içeriden uzun süre boyunca ses gelmemesinden şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ve eve giren ekipler, Ramazan Çatal'ı hareketsiz halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Çatal'ın cansız bedeni, otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Okçular, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İftara çağırmak için gittiler, evinde cansız bedeniyle karşılaştılar - Son Dakika


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