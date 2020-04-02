İGDAŞ ÇALIŞANI BENGÜL DEMİREL KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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İGDAŞ ÇALIŞANI BENGÜL DEMİREL KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
6 saat önce
İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti.
İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Demirel'in vefat haberini, sosyal medya hesabından "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." diyerek duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:15 Kaynak: DHA
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