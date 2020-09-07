Iğdır'da 540 litre kaçak akaryakıt ile 1 tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'da düzenlenen operasyonda 540 litre kaçak akaryakıt ile 1 tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyünde bir kişinin evinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 540 litre kaçak akaryakıt ve 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 163 fişek ve 3 şarjör bulundu.

Bu akaryakıt, silah ve mühimmata el koyan jandarma söz konusu zanlı hakkında yasal işlem başlattı.