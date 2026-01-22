Iğdır\'da Cep Telefonu Hırsızlığı

Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Barbaros Sokak'ta bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren 2 kişi, 30 saniyede çok sayıda cep telefonunu alarak uzaklaştı.
İşletmecinin dükkanının soyulduğunu bildirdiği polis ekipleri, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.
Hırsızların dükkana girişi ve yaptıkları soygun, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
