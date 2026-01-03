Iğdır'da Göçmen Gaspı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Iğdır'da Göçmen Gaspı Operasyonu

Iğdır\'da Göçmen Gaspı Operasyonu
03.01.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da zorla alıkonulan yabancı uyruklular için yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır merkezde yabancı uyruklu şahısların zorla alıkonulup gasp edildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu şahısların zorla alıkonuldu ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçti.Yapılan çalışmalarda zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu mağdur ile A.E. ve yabancı uyruklu B.R. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli A.E'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde yaptıkları aramalarda sahte pasaport ve çeşitli sahte belgeler ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında F.K. isimli şüpheli de yakalandı. A.E., F.K. ve yabancı uyruklu B.R. hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin ardından deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Iğdır'da Göçmen Gaspı Operasyonu - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 08:19:14. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Göçmen Gaspı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.