Iğdır\'da Göçmen Gaspı Operasyonu

Iğdır merkezde yabancı uyruklu şahısların zorla alıkonulup gasp edildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu şahısların zorla alıkonuldu ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçti.Yapılan çalışmalarda zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu mağdur ile A.E. ve yabancı uyruklu B.R. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli A.E'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde yaptıkları aramalarda sahte pasaport ve çeşitli sahte belgeler ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında F.K. isimli şüpheli de yakalandı. A.E., F.K. ve yabancı uyruklu B.R. hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Zorla alıkonulan 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin ardından deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - IĞDIR